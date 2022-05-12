В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
47 минут назад

Антонов ответил на обвинения США в кризисе продовольствия

Елена Прошина

Американские власти сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову», утверждая, что продовольственный кризис является следствием действий Москвы на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Антонов ответил на обвинения США в кризисе продовольствия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«США сознательно переворачивают положение дел "с ног на голову". Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. При этом наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания», — заявил дипломат.

По его словам, в Вашингтоне «упорно не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи», утверждая, что введенные против России ограничения не вредят поставкам продовольствия и удобрений.

«Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет», — отметил Антонов.

В заявлении посла подчеркивается, что Москва «глубоко обеспокоена текущей ситуацией на международных продовольственных рынках». В связи с этим, по словам дипломата, Россия намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.

Политика,Анатолий Антонов,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители