Антонов ответил на обвинения США в кризисе продовольствия

Американские власти сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову», утверждая, что продовольственный кризис является следствием действий Москвы на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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«США сознательно переворачивают положение дел "с ног на голову". Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. При этом наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания», — заявил дипломат.

По его словам, в Вашингтоне «упорно не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи», утверждая, что введенные против России ограничения не вредят поставкам продовольствия и удобрений.

«Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет», — отметил Антонов.