Матвиенко: Межпарламентский форум Центральной Азии и России станет регулярным

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Межпарламентский диалог государств Центральной Азии и Российской Федерации позволяет обсуждать самые насущные вопросы, которые волнуют всех граждан. Об этом 12 мая на Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и России в Ашхабаде сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Парламентариям Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана предстоит обсудить широкий круг вопросов, сказала в приветственном слове Матвиенко. В частности, развитие медицинской дипломатии, участие женщин в укреплении сотрудничества между странами, межрегиональное сотрудничество.

«Главная сила межпарламентского диалога в том, что он создает возможность для диалога и взаимодействия между гражданами наших стран, — отметила спикер Совета Федерации. — Мы можем обсуждать самые насущные темы и предлагать такие решения, которые будут реально востребованы гражданами».