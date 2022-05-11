Россия и Китай выступили в ООН против назначенного представителя по БиГ

"Я хотел бы сделать оговорку, что не рассматриваем гражданина Германии Кристиана Шмидта в качестве Высокого представителя. Совет Безопасности ООН не давал соответствующего одобрения на его утверждение в этой должности", - сказал Небензя на заседании Совета по Боснии и Герцеговине. "Хотели бы акцентировать, что боснийская проблематика находится на повестке Совета по смыслу главы 7 Устава ООН, - отметил дипломат. - Существует уже четвертьвековая практика утверждения Высоких представителей. Тем более циничными выглядят попытки ее обойти, когда столь деструктивные для Боснии и Герцеговины инициативы исходят от государств, считающих себя хранителями традиции юриспруденции и международного права".