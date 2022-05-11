Россия и Китай выступили в ООН против назначенного представителя по БиГ

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности всемирной организации не может рассматривать немецкого дипломата Кристиана Шмидта в качестве Высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ), поскольку его кандидатура не прошла необходимого согласования.
"Я хотел бы сделать оговорку, что не рассматриваем гражданина Германии Кристиана Шмидта в качестве Высокого представителя. Совет Безопасности ООН не давал соответствующего одобрения на его утверждение в этой должности", - сказал Небензя на заседании Совета по Боснии и Герцеговине. "Хотели бы акцентировать, что боснийская проблематика находится на повестке Совета по смыслу главы 7 Устава ООН, - отметил дипломат. - Существует уже четвертьвековая практика утверждения Высоких представителей. Тем более циничными выглядят попытки ее обойти, когда столь деструктивные для Боснии и Герцеговины инициативы исходят от государств, считающих себя хранителями традиции юриспруденции и международного права".
"Хотели бы подчеркнуть, что господин Шмидт не имеет права выступать от имени международного сообщества и направлять в Совет Безопасности какие бы то ни было документы", - сказал Небензя.
Российский дипломат при этом отметил, что "существует практика, согласно которой возможно заслушать докладчика в его личном качестве с тем, чтобы оценить, потребуется ли его участие в дальнейшем".
"Именно так мы воспринимаем его участие здесь сегодня", - добавил Небензя.
Позицию России поддержал заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин.
"Ввиду того, что назначение господина Шмидта не было утверждено Советом Безопасности, полагаем, что он не может выступать в Совете в качестве Высокого представителя", - сказал он.
За замечаниями дипломатов РФ и Китая последовало выступление Шмидта.
27 мая прошлого года послы стран Руководящего комитета совета по выполнению мирного соглашения (РК СВМС) приняли решение о назначении германского дипломата Кристиана Шмидта новым Высоким представителем в БиГ. Традиционно назначение осуществлялось после согласования кандидатуры в Совете Безопасности ООН, однако на этот раз сделать это не удалось. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. Член Президиума Боснии и Герцеговины, президент Республики Сербской Милорад Додик потребовал закрыть канцелярию Высокого представителя ООН в БиГ, назвав назначение нового Высокого представителя в Боснии и Герцеговине без одобрения СБ ООН нарушением Дейтонского соглашения, международного права и Конституции Боснии и Герцеговины.