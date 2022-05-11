МИД РФ требует от Польши извинений за нападение на посла в Варшаве

Посол Польши Кшиштоф Краевский был вызван в среду в МИД РФ, его уведомили о том, что Москва ждет официальных извинений от польских властей в связи с нападением на российского посла в Варшаве Сергея Андреева 9 мая.

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"Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше", - говорится в сообщении российского дипведомства.

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В МИД РФ подчеркнули, что решение Москвы "о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы" на ее требования.

В министерстве указали на то, что польская сторона грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

"Польша не выполнила одно из главных следующих из нее обязательств - не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов", - указали в МИД РФ.

Нападение на российских дипломатов

Посол России в Польше Сергей Андреев в понедельник прибыл на военное мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве на дипломатическом автомобиле с российским флагом. После выхода из машины его окружила агрессивно настроенная толпа, которая ранее собралась в этом мемориальном месте с украинскими флагами, облитыми красной краской простынями и антироссийскими лозунгами. Полиции в тот момент на площади не было. Дипломаты смогли сделать несколько десятков шагов, но толпа не позволила им пройти дальше.

Несколько минут на дипломатов кричали и бросались в них пакетами с красной субстанцией. Как посол сообщил позднее в эфире телеканала "Россия-24", дипломатов облили сиропом. Спустя какое-то время полиция оттеснила толпу и сопроводила дипломатов к машинам. Никто из них серьезно не пострадал.

МИД РФ выразил польским властям решительный протест, потребовав от польской стороны незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. МИД Польши заявил, что нападение на посла РФ достойно сожаления и не должно было произойти, так как дипломаты всех стран находятся под защитой.