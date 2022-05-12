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16 минут назад

Песков: попыток возобновления диалога между РФ и США с начала спецоперации не было

ТАССиещё 2

Россия пыталась обсудить гарантии своей безопасности, но ее не захотели слушать, и с начала специальной военной операции на Украине попыток возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном не было. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал о диалоге между РФ и США
Фото: ТАССТАСС

"До начала специальной военной операции президент [Владимир] Путин и российская сторона предприняли действия для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать", - отметил представитель Кремля.

"Каких-либо действий по возобновлению диалога за последние два месяца не было", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможности диалога РФ и США.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидала от Вашингтона и НАТО. Проекты предполагали среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Состоялось несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях объявлено не было.

26 января текущего года США и НАТО передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности: Запад не пошел на принципиальные для России уступки, лишь обозначил направления для дальнейших переговоров.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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