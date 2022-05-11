Причины отставки губернаторов: почему ушли пять глав субъектов?

В последний день майских праздников стало известно, что пять глав российских регионов приняли решение покинуть свои посты или отказаться от выдвижения на новый срок. С чем именно связаны отставки губернаторов, разбирался «Рамблер».

Кто из губернаторов подал в отставку?

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

После объявления о своей отставке Радаев заявил, что планирует сосредоточиться «на другом направлении работы», Любимов выразил надежду, что сможет «в это сложное время» быть полезным стране на новой должности. А губернатор Томской области напомнил, что ему же 65 лет и «нужно давать дорогу молодым». В свою очередь губернатор Кировской области Игорь Васильев намерен «продолжить работу на федеральном уровне».

Политологи объяснили сразу пять отставок глав регионов

В отставке глав регионов не стоит искать одну универсальную причину. Такие ситуации случались и ранее и это «становится своеобразным политическим ритуалом, который соответствует управленческой логике федерального центра», пояснил «Ленте.ру» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Политолог отметил, что «отмечается тренд на омоложение губернаторского корпуса и направление в регионы управленцев с опытом федеральной государственной службы».

«Логика принятия решений такова, что, с одной стороны, руководители должны знать как живут регионы, но, с другой, наличие сильной исторической связи с конкретным регионом это скорее минус, задача губернаторов – проводить политику федерального центра», - заявил URA.RU глава холдинга «Минченко консалтинг», автор концепции «Политбюро 2.0» Евгений Минченко.

Выпускники «Школы губернаторов»

Своими указами президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Томской области замначальника кремлевского Управления по внутренней политике Владимира Мазура, врио губернатора Кировской области — референта кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александра Соколова.

Главу Марий Эл Александра Евстифеева сменил председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Преемником губернатора Рязанской области Николая Любимова стал глава Росстата Павел Малков. А врио главы Саратовской области был назначен председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин.

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев

Четверо из пяти врио глав регионов - Владимир Мазур, Юрий Зайцев, Павел Малков и Александр Соколов - прошли «Школу губернаторов» — программу управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, пишет «РБК».

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов обратил внимание на то, что все временно исполняющие обязанности глав регионов имеют опыт работы в исполнительной власти и благодаря обучению в «Школе губернаторов» «получили некий знак качества».

В свою очередь политолог Алексеей Макаркин отметил в беседе с «Московским комсомольцем», что на выборы в регионах «пойдут новые лица», вместо ушедших губернаторов, которые давно были у власти и у них «накопились проблемы и есть претензии к ним».

А политолог Илья Гращенков выразил уверенность, что на фоне российской спецоперации на Украине и противостояния с Западом, крен в оценке эффективности глав регионов будет сделан в сторону экономических показателей.