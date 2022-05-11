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36 минут назад

Путин освободил от должности замдиректора ФСИН

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Путин уволил генерала Балана с должности замглавы ФСИН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний», - говорится в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу с 11 мая.

Валерий Балан занимал пост замдиректора ФСИН с апреля 2019 года. Он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении врио глав пяти регионов. Так, в республике Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатором Кировской области стал Александр Соколов, Рязанской области — Павел Малков, Саратовской области — Роман Бусаргин, Томской области — Владимир Мазур.

Политика,Роман Бусаргин,Павел Малков,Юрий Зайцев,Владимир Мазур,Александр Соколов,Владимир Путин,ФСИН,
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