Путин уволил генерала Балана с должности замглавы ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний», - говорится в документе.
Уточняется, что указ вступает в силу с 11 мая.
Валерий Балан занимал пост замдиректора ФСИН с апреля 2019 года. Он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении врио глав пяти регионов. Так, в республике Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатором Кировской области стал Александр Соколов, Рязанской области — Павел Малков, Саратовской области — Роман Бусаргин, Томской области — Владимир Мазур.