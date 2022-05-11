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33 минуты назад

Соловьев потребовал от Куйвашева прояснить позицию по спецоперации

Газета.Ruиещё 6

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире "Соловьев.Live" обратился к властям Свердловской области с требованием дать "прямой ответ" касательно их позиции по российской спецоперации на Украине.

Соловьев потребовал от Куйвашева прояснить позицию по спецоперации
Фото: ТАССТАСС

"Я так и не услышал от тех людей, кому я задавал вопрос: так вы поддерживаете специальную военную операцию, граждане во власти Свердловской губернии, или стесняетесь? Дайте, пожалуйста, прямой ответ", - сказал Соловьев, указывая на важность этого шага "сейчас, когда такое количество губернаторов вдруг поменяло место работы".

Ранее Соловьев в разговоре с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты", после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал телеведущему "следить за языком" и выразил надежду, что оскорбительные слова ведущий сказал "сгоряча и необдуманно".

Впоследствии телеведущий резко ответил губернатору и заявил, что его слова про Екатеринбург были сказаны сознательно.

Ургант ответил пожелавшему плюнуть в него режиссеру

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал неправильными и некорректными выводы о целом городе, основанные на единичных высказываниях. В Кремле сказали, что не следили за перепалкой Соловьева и Куйвашева и "никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение".

Политика,Общество,Алексей Орлов,Евгений Куйвашев,Владимир Якушев,Владимир Соловьев,
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