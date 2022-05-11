Соловьев потребовал от Куйвашева прояснить позицию по спецоперации

"Я так и не услышал от тех людей, кому я задавал вопрос: так вы поддерживаете специальную военную операцию, граждане во власти Свердловской губернии, или стесняетесь? Дайте, пожалуйста, прямой ответ", - сказал Соловьев, указывая на важность этого шага "сейчас, когда такое количество губернаторов вдруг поменяло место работы".