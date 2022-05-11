Путин уволил генерала Балана с должности замглавы ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта Валерия Балана. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня подписания 11 мая 2022 года. В нем говорится — освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Балана.
Глава государства назначил его замглавы ФСИН 1 апреля 2019 года, тогда же Балану было присвоено звание генерал-лейтенант внутренней службы, отмечается на сайте тюремного ведомства.