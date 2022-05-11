Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов у главы государства Владимира Путина вводить военное положение в РФ на фоне специальной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, этого в планах нет», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин объявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля. Ее целью, по словам президента, является «денацификация» и демилитаризация соседней страны и защита населения Донбасса от «геноцида».