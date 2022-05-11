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1 час назад

Песков ответил на вопрос о планах по введению военного положения в РФ

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов у главы государства Владимира Путина вводить военное положение в РФ на фоне специальной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, этого в планах нет», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин объявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля. Ее целью, по словам президента, является «денацификация» и демилитаризация соседней страны и защита населения Донбасса от «геноцида».

Путин назвал спецоперацию на Украине «единственно правильным» решением

Телеканал CNN, ссылаясь на чиновников из США и других стран Запада, ранее сообщал о планах Путина в День Победы официально объявить Украине войну.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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