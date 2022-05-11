Херсонская область захотела войти в состав России

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил журналистам о планах региона полностью перейти до конца года под законодательство Российской Федерации, передает РИА Новости.
«До конца года мы полностью переходим под законодательство Российской Федерации», - подчеркнул он.
По словам замглавы областной военно-гражданской администрации, власти Херсонской области обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.
«Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики. — Прим. ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации», — подчеркнул он.
Стремоусов отметил, что власти Херсонской области с нуля создадут пенсионные органы, поскольку Киев не передаст реестр пенсионеров, а также выстроят банковскую систему. В настоящее время обсуждается открытие российского банка. Отделения могут появиться уже до конца мая, заявил замглавы областной военно-гражданской администрации.
Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах была сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радио. Также сейчас восстанавливаются торговые связи с Крымом.