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1 час назад

В Херсонской области попросят Путина принять регион в состав РФ

Лера Букина

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил журналистам о планах региона полностью перейти до конца года под законодательство Российской Федерации, передает РИА Новости.

Херсонская область захотела войти в состав России
Фото: ТАССТАСС

«До конца года мы полностью переходим под законодательство Российской Федерации», - подчеркнул он.

По словам замглавы областной военно-гражданской администрации, власти Херсонской области обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.

«Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики. — Прим. ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации», — подчеркнул он.

Стремоусов отметил, что власти Херсонской области с нуля создадут пенсионные органы, поскольку Киев не передаст реестр пенсионеров, а также выстроят банковскую систему. В настоящее время обсуждается открытие российского банка. Отделения могут появиться уже до конца мая, заявил замглавы областной военно-гражданской администрации.

Жителям Херсона начали выплачивать пенсии в рублях

Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах была сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радио. Также сейчас восстанавливаются торговые связи с Крымом.

Политика,Владимир Путин,
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