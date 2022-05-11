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1 час назад

Лавров рассказал, как завершение спецоперации отразится на Европе

News.ru

Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает, что после окончания спецоперации на Украине, Запад оставит попытки подрыва международного права, об этом он сообщил в ходе встречи с коллегой из Омана Бадра Бен Хамада Аль-Бусаиди.

Россия рассчитывает, что конец спецоперации на Украине будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Глава МИД РФ также сообщил, что в ходе переговоров он проинформировал Оман о ситуации вокруг Украины. В частности, Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в выводе мирных жителей из зоны боевых действий.

Путин назвал спецоперацию на Украине «единственно правильным» решением

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Евросоюз уже не имеет своей внешней политики и должность главы европейской дипломатии может быть вскоре упразднена из-за того, что ЕС «целиком солидаризируется» с теми подходами, которые навязывают США. Он подчеркнул, что Жозепу Боррелю, занимающему эту должность, необходимо помнить, что он является «главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе».

Политика,Видео,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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