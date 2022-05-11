Лавров рассказал, как завершение спецоперации отразится на Европе

Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает, что после окончания спецоперации на Украине , Запад оставит попытки подрыва международного права, об этом он сообщил в ходе встречи с коллегой из Омана Бадра Бен Хамада Аль-Бусаиди.

Глава МИД РФ также сообщил, что в ходе переговоров он проинформировал Оман о ситуации вокруг Украины. В частности, Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в выводе мирных жителей из зоны боевых действий.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Евросоюз уже не имеет своей внешней политики и должность главы европейской дипломатии может быть вскоре упразднена из-за того, что ЕС «целиком солидаризируется» с теми подходами, которые навязывают США. Он подчеркнул, что Жозепу Боррелю, занимающему эту должность, необходимо помнить, что он является «главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе».