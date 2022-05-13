Лавров заявил о «невоспитанности» Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «невоспитанными» и «наглыми» требования Запада к другим странам присоединяться к санкциям против России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, Россия совместно со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступает против односторонних шагов западных государств, направленных на развал международных торговых связей. Также Лавров отметил, что Запад не скрывает подобных намерений.

«Когда американцы собирают центральноазиатские страны на различных уровнях, они прямо говорят, что не смейте продолжать сотрудничество с Россией, и вообще Россия — это уже разрушенная страна, так что делайте ставку на нас», — добавил российский министр иностранных дел.