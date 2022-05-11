Володин обвинил США в желание устроить «голодомор» на Украине

США закредитовывают Украину, способствуют затягиванию военных действий и хотят вывезти из страны зерно, которое необходимо самим украинцам. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
28 апреля Палата представителей США проголосовала за принятие программы ленд-лиза для Украины, позже ее принял Сенат. Аналогичная программа действовала во время Второй Мировой войны и позволяла США поставлять союзникам боеприпасы, продовольствие и лекарства.
Закон позволит поставлять Украине оружие безвозмездно - при условии, что за него заплатят позже. При этом президент США Джо Байден уже заявил, что ведутся поиски путей вывоза украинского зерна и возвращения его на мировой рынок, чтобы добиться снижения цен на это ресурс.
По мнению Володина, своими действиями Вашингтон может «устроить голодомор на Украине».
«Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине ее жители не могут вернуться к привычной мирной жизни. Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое», - констатировал он.
Спикер Госдумы обратил внимание на то, что запасы зерна нужны самим украинцам, «чтобы прожить до нового урожая».
«В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», - подчеркнул Вячеслав Володин.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». В Минобороны РФ подчеркнули, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.