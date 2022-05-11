Володин обвинил США в желание устроить «голодомор» на Украине

США закредитовывают Украину, способствуют затягиванию военных действий и хотят вывезти из страны зерно, которое необходимо самим украинцам. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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28 апреля Палата представителей США проголосовала за принятие программы ленд-лиза для Украины, позже ее принял Сенат. Аналогичная программа действовала во время Второй Мировой войны и позволяла США поставлять союзникам боеприпасы, продовольствие и лекарства.

Закон позволит поставлять Украине оружие безвозмездно - при условии, что за него заплатят позже. При этом президент США Джо Байден уже заявил, что ведутся поиски путей вывоза украинского зерна и возвращения его на мировой рынок, чтобы добиться снижения цен на это ресурс.

По мнению Володина, своими действиями Вашингтон может «устроить голодомор на Украине».

«Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине ее жители не могут вернуться к привычной мирной жизни. Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое», - констатировал он.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что запасы зерна нужны самим украинцам, «чтобы прожить до нового урожая».

«В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», - подчеркнул Вячеслав Володин.