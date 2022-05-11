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2 часа назад

Нарышкин заявил о расчете США дискредитировать спецоперацию России

Lenta.ru

США рассчитывают, что российская молодежь выйдет на улицы и запустит выгодные западным странам «либерально-демократические» перемены. О цели Государственного департамента Соединенных Штатов дискредитировать спецоперацию заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

Нарышкин заявил о расчете США дискредитировать спецоперацию России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Госдеп рекомендовал подконтрольным неправительственным организациям распространять фейки, которые направлены на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства России в глазах народа, добавил Нарышкин.

Политика,Сергей Нарышкин,СВР России,Госдеп США,
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