США рассчитывают, что российская молодежь выйдет на улицы и запустит выгодные западным странам «либерально-демократические» перемены. О цели Государственного департамента Соединенных Штатов дискредитировать спецоперацию заявил директор Службы внешней разведки ( СВР ) Сергей Нарышкин , пишет РИА Новости .

Кроме того, Госдеп рекомендовал подконтрольным неправительственным организациям распространять фейки, которые направлены на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства России в глазах народа, добавил Нарышкин.