США рассчитывают, что российская молодежь выйдет на улицы и запустит выгодные западным странам «либерально-демократические» перемены. О цели Государственного департамента Соединенных Штатов дискредитировать спецоперацию заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.
Кроме того, Госдеп рекомендовал подконтрольным неправительственным организациям распространять фейки, которые направлены на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства России в глазах народа, добавил Нарышкин.