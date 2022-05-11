Матвиенко совершит рабочий визит в Туркмению

"С 11 по 13 мая делегация СФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко находится с рабочим визитом в Туркменистане. Глава СФ примет участие в I Межпарламентском форуме стран Центральной Азии и Российской Федерации, а также в пленарном заседании Диалога женщин. Будет обсуждаться, в частности, роль женщин в предпринимательской деятельности, развитии информационных технологий и цифровизации", - говорится в сообщении пресс-службы.