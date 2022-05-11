Матвиенко совершит рабочий визит в Туркмению

Делегация Совета Федерации во главе со спикером верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко с 11 по 13 мая совершит рабочий визит в Туркмению, запланированы встречи с руководством страны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Совфеда в среду.
"С 11 по 13 мая делегация СФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко находится с рабочим визитом в Туркменистане. Глава СФ примет участие в I Межпарламентском форуме стран Центральной Азии и Российской Федерации, а также в пленарном заседании Диалога женщин. Будет обсуждаться, в частности, роль женщин в предпринимательской деятельности, развитии информационных технологий и цифровизации", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе визита у Матвиенко также запланированы встречи с руководством Туркмении, председателем верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедовым, а также главой нижней палаты парламента Гульшат Маммедовой.
В составе делегации Совфеда - вице-спикеры палаты Галина Карелова и Константин Косачев, председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель комитета палаты по социальной политике Инна Святенко, первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.