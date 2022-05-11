Медведев высказался о будущем спецоперации России на Украине

Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, несмотря на попытку США ограничить экономическое развитие России и ее политическое влияние в мире. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

28 апреля палата представителей США проголосовала за принятие программы ленд-лиза для Украины. Аналогичная программа действовала во время Второй Мировой войны и позволяла США поставлять союзникам боеприпасы, продовольствие и лекарства. Закон позволит поставлять Украине оружие безвозмездно - при условии, что за него заплатят позже.

Медведев отметил, что в США одобрен «пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов», и «охотников их поделить в американском ВПК будет немало».

«Совершенно очевидно, что "помощь" в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире», - уверен он.

При этом заместитель председателя Совета безопасности России подчеркнул, что США не сможет достичь своей цели, так как «быстрее сломается их печатный станок».

«А вот цели спецоперации будут достигнуты», - заверил Дмитрий Медведев.