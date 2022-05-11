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3 часа назад

В российском МИДе рассказали о переговорах с Украиной

Говорит Москва

Контакты Москвы и Киева продолжаются.

В российском МИДе рассказали о переговорах с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это направление комментируется у нас теми людьми, которым было вверено направление. Недавно заявления были сделаны господином Мединским, поэтому контакты осуществляются», — заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель министерства Мария Захарова.

Консультации двух стран начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. В конце марта они встретились в Стамбуле. По итогам Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы показал желание договариваться.

Политика,Мария Захарова,Владимир Мединский,МИД России,
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