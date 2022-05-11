В российском МИДе рассказали о переговорах с Украиной

«Это направление комментируется у нас теми людьми, которым было вверено направление. Недавно заявления были сделаны господином Мединским , поэтому контакты осуществляются», — заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель министерства Мария Захарова .

Консультации двух стран начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. В конце марта они встретились в Стамбуле. По итогам Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы показал желание договариваться.