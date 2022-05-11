Медведев оценил шансы Запада нанести поражение России

У Запада не выйдет нанести России поражение и ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Так зампред Совбеза отреагировал на выделение палатой представителей США помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов. Медведев объяснил выделение помощи Киеву «не любовью» к Киеву, а «продолжением proxy war против России».

«Не выйдет. Быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг», — объявил политик.

Ранее сообщалось, что запрос Конгрессу на это дополнительное финансирование ранее направил президент США Джо Байден.