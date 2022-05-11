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1 час назад

Медведев оценил шансы Запада нанести поражение России

Lenta.ru

У Запада не выйдет нанести России поражение и ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Так зампред Совбеза отреагировал на выделение палатой представителей США помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов. Медведев объяснил выделение помощи Киеву «не любовью» к Киеву, а «продолжением proxy war против России».

«Не выйдет. Быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг», — объявил политик.

Ранее сообщалось, что запрос Конгрессу на это дополнительное финансирование ранее направил президент США Джо Байден.

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В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената Конгресса. В случае его одобрения документ будет передан на подпись Байдену. Законопроект предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,ЕС,
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