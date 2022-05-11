Захарова: «Киевский режим присягнул Вашингтону»

Власти Украины являются инструментом в руках США и готовы даже к самым разрушительным действиям, если их потребует Вашингтон. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Украина как инструмент удобный, давно использовавшийся, абсолютно не требующий какого-то отчета или ответственности, так как полностью киевский режим присягнул Вашингтону на любые действия, даже самого разрушительного характера», - заметила она.

По словам Захаровой, очень точно сложившуюся ситуацию охарактеризовал представитель МИД Китая, назвавший Украину «пушечным мясом» для США.

«Я впервые слышу такое заявление из Пекина, настолько точное и откровенное, мощнейшее заявление, которое они сделали», - подчеркнула представитель МИД России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.