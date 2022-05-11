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58 минут назад

Захарова показала фото Лаврова с султаном Омана

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала в своем Telegram-канале фотографии с российской делегацией и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, прибывших с рабочим визитом в Оман.

Захарова показала фото Лаврова с султаном Омана
Фото: Телеграм-канал «Мария Захарова»Телеграм-канал «Мария Захарова»

«Султан Омана [Хейсам бен Тарик] принимает российскую делегацию во главе с Сергеем Лавровым», — написала Захарова, сопроводи пост фотографиями.

В Маскат Лавров прибыл из Алжира.

Как ожидается, 11 мая глава МИД РФ проведет встречу с вице-премьером Омана Фахд Бен Махмуд Аль Саид и министром иностранных дел Омана Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди.

Последний раз Лавров посещал Оман в 2016 году.

10 мая Лавров прибыл с визитом в Алжир, чтобы провести переговоры с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой.

На пресс-конференции по итогам визита в Алжир Лавров заявил, что Евросоюз уже почти не имеет своей внешней политики и полностью опирается на линию США.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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