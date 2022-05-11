Захарова показала фото Лаврова с султаном Омана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала в своем Telegram-канале фотографии с российской делегацией и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, прибывших с рабочим визитом в Оман.

Фото: Телеграм-канал «Мария Захарова» Телеграм-канал «Мария Захарова»

«Султан Омана [Хейсам бен Тарик] принимает российскую делегацию во главе с Сергеем Лавровым», — написала Захарова, сопроводи пост фотографиями.

В Маскат Лавров прибыл из Алжира.

Как ожидается, 11 мая глава МИД РФ проведет встречу с вице-премьером Омана Фахд Бен Махмуд Аль Саид и министром иностранных дел Омана Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди.

Последний раз Лавров посещал Оман в 2016 году.

10 мая Лавров прибыл с визитом в Алжир, чтобы провести переговоры с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой.