Путин обратился к главе ЛНР

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Путин отметил, что граждане ЛНР встречают свой государственный праздник "в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю".

"Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики", - подчеркнул президент России.

Также Путин выразил уверенность в том, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный между Россией и ЛНР 21 февраля, станет надежной основой для укрепления союзнических связей.