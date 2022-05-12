Путин обратился к главе ЛНР

Президент России Владимир Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с Днем Луганской Народной Республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля .
Путин отметил, что граждане ЛНР встречают свой государственный праздник "в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю".
"Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики", - подчеркнул президент России.
Также Путин выразил уверенность в том, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный между Россией и ЛНР 21 февраля, станет надежной основой для укрепления союзнических связей.
Владимир Путин пожелал Леониду Пасечнику крепкого здоровья и успехов, а жителям ЛНР - стойкости, мужества и упорства в борьбе за мирное и безопасное будущее.