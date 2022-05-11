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34 минуты назад

Захарова рассказала о контактах России и Украины

Lenta.ruиещё 2

На фоне спецоперации России на Украине контакты между Москвой и Киевом сохраняются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова рассказала о контактах России и Украины
Фото: ТАССТАСС

«Контакты [между Россией и Украиной] осуществляются», —рассказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс (Avril Haines) сообщила, что Вашингтон не видит «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По ее мнению, ситуация в стране в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей экскалации.

Оценены шансы ЕС стать посредником в российско-украинских переговорах

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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