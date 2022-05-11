Захарова рассказала о контактах России и Украины

На фоне спецоперации России на Украине контакты между Москвой и Киевом сохраняются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова , передает ТАСС .

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс (Avril Haines) сообщила, что Вашингтон не видит «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По ее мнению, ситуация в стране в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей экскалации.