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54 минуты назад

В МИД ответили Литве на признание России «террористическим государством»

Елена Прошина

Решение сейма Литвы о признании России «террористическим государством» является экстремистским. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД назвал экстремистским решение сейма Литвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 мая сейм Литвы одобрил резолюцию о признании России «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм» из-за проведения ею военной операции на Украине. Также литовские парламентарии выступили за создание международного военного трибунала и призвали «привлечь к ответственности» российское руководство.

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Комментируя это решение, официальный представитель МИД России напомнила, что Литва входит в НАТО, но почему-то ранее не выражала озабоченность действиями альянса, ни во время бомбардировок Югославии, ни во время войны в Ираке.

«Я просто напомню, возможно, забыли об этом в странах, которые принимают подобные - я не могу сказать документы - декларации, заявления, делают такие по большому счету экстремистские шаги, потому что по-другому их не назвать. Все эти страны входят в НАТО», - констатировала она.

По словам Марии Захаровой, на протяжении последних десятилетий действия НАТО неоднократно приводили к большим человеческим жертвам и к появлению новых конфликтов «в тех местах, где их даже не намечалось».

«Это и бомбардировка Югославии, и Ирак, и ситуация в Афганистане», - заявила она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

После начала российской военной операции на Украине президент Сербии Александр Вучич осудил Запад за избирательную мораль, напомнив о бомбардировках своей страны в 1999 году. Тогда страны НАТО начали бомбить Союзную Республику Югославия, состоявшую в то время из Сербии и Черногории. Причиной нападения были названы этнические чистки в косовской автономии.

Политика,Александр Вучич,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,НАТО,ЕС,
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