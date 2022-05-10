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1 час назад

«При нем довольно верно уживались»: Руслан Хасбулатов рассказал, каким был Леонид Кравчук

ТК «Звезда»

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов выразил соболезнования родным и близким первого президента Украины Леонида Кравчука, который скончался сегодня, 10 мая. Вместе с тем Хасбулатов отметил, что у него были с Кравчуком прекрасные отношения.

Руслан Хасбулатов прокомментировал смерть Кравчука
Фото: ТАССТАСС

«Он казался нормальным, порядочным человеком. Тогда все были увлечены национальными суверенитетами, национализмом, он тоже поддался этой линии, но он был сторонником сотрудничества. Если уж Ельцин громил свой парламент, то он на это не пошел. При нем довольно верно уживались», - отметил политик в беседе со «Звездой».

Хасбулатов заявил, что правление Кравчука маловероятно повлияло на происходящее на Украине в настоящее время. Политик подчеркнул, что в свое время первый украинский президент пытался вести переговоры по Крыму и Севастополю.

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

«Мы с ним сохраняли нормальные отношения. Он звонил по телефону, правда, ругал, говорил: “Что ты там делаешь со своим Верховным советом?”. Но у нас сохранялись хорошие отношения. Надо было вести интенсивные переговоры, а российское руководство в общем-то закрыло этот вопрос, считая, что этот вопрос решен для них. Поэтому я очень сожалею, считаю, что он был достойный человек. Ничего плохого о нем сказать не могу», - заключил Хасбулатов.

Напомним, Леонид Кравчук скончался после продолжительной болезни в возрасте 88 лет.

Политика,Руслан Хасбулатов,Леонид Кравчук,
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