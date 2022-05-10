Руслан Хасбулатов прокомментировал смерть Кравчука

«Мы с ним сохраняли нормальные отношения. Он звонил по телефону, правда, ругал, говорил: “Что ты там делаешь со своим Верховным советом?”. Но у нас сохранялись хорошие отношения. Надо было вести интенсивные переговоры, а российское руководство в общем-то закрыло этот вопрос, считая, что этот вопрос решен для них. Поэтому я очень сожалею, считаю, что он был достойный человек. Ничего плохого о нем сказать не могу», - заключил Хасбулатов.