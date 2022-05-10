Путин назначил пять новых глав регионов России

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности (врио) глав Республики Марий Эл, а также Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 10 мая.

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Так, врио главы Марий Эл назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Врио губернатора Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев добавил, что выборы глав пяти регионов пройдут в единый день голосования — 11 сентября 2022 года, передает ТАСС.

10 мая глава Кировской области Игорь Васильев объявил о решении покинуть пост из-за скорого истечения срока полномочий. Кроме того, он добавил, что данное решение поддержал президент России Владимир Путин.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, возглавлявший регион в течение десяти лет, также объявил об уходе в отставку. Он отметил, что планирует сосредоточиться на другом направлении работы.