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22 минуты назад

Путин назначил пять новых глав регионов России

Вечерняя Москваиещё 11

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности (врио) глав Республики Марий Эл, а также Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 10 мая.

Путин назначил пять новых глав регионов России
Фото: ТАССТАСС

Так, врио главы Марий Эл назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Врио губернатора Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов.

Врио губернатора Рязанской области стал глава Росстата Павел Малков, а Саратовскую область возглавил председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин. Кроме того, временно исполнять обязанности главы Томской области будет замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур, отмечается на сайте Кремля.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев добавил, что выборы глав пяти регионов пройдут в единый день голосования — 11 сентября 2022 года, передает ТАСС.

10 мая глава Кировской области Игорь Васильев объявил о решении покинуть пост из-за скорого истечения срока полномочий. Кроме того, он добавил, что данное решение поддержал президент России Владимир Путин.

Отставку сразу нескольких губернаторов объяснили

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, возглавлявший регион в течение десяти лет, также объявил об уходе в отставку. Он отметил, что планирует сосредоточиться на другом направлении работы.

До этого губернатор Томской области Сергей Жвачкин после десяти лет руководства регионом объявил об уходе в отставку. Он выразил благодарность всем жителям региона за поддержку и конструктивную критику его работы.

Политика,Роман Бусаргин,Павел Малков,Юрий Зайцев,Владимир Мазур,Игорь Васильев,Сергей Жвачкин,Александр Соколов,Валерий Радаев,Николай Булаев,Владимир Путин,ЦИК России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Росстат,
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