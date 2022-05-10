Глава Марий Эл Евстифеев подал в отставку

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил в своем Telegram-канале, что принял решение обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять отставку. Об этом пишет РИА «Новости».

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«В связи с истечением срока полномочий Главы Республики Марий Эл я обратился к Президенту России с просьбой принять мою отставку. Выражаю слова благодарности президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за оказанное мне доверие и неоценимую заботу о республике и ее жителях», - сказал Александр Евстифеев.

Кроме того, политик выразил благодарность марийцам «за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет». Он подчеркнул, что верит в то, что «дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесет свою лепту в процветание нашей страны».

Агентство напомнило, что Александр Евстифеев был избран главой республики 10 сентября 2017 года. Ранее он занимал должность председателя Арбитражного суда Московской области.