Глава Марий Эл Евстифеев подал в отставку

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил в своем Telegram-канале, что принял решение обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять отставку. Об этом пишет РИА «Новости».
«В связи с истечением срока полномочий Главы Республики Марий Эл я обратился к Президенту России с просьбой принять мою отставку. Выражаю слова благодарности президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за оказанное мне доверие и неоценимую заботу о республике и ее жителях», - сказал Александр Евстифеев.
Кроме того, политик выразил благодарность марийцам «за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет». Он подчеркнул, что верит в то, что «дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесет свою лепту в процветание нашей страны».
Агентство напомнило, что Александр Евстифеев был избран главой республики 10 сентября 2017 года. Ранее он занимал должность председателя Арбитражного суда Московской области.
Ранее сообщалось, что об отставке объявили губернаторы Саратовской, Томской, Рязанской и Кировской областей.