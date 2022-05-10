Губернатор Рязанской области заявил о нежелании выдвигаться на новый срок

Рязанский губернатор Николай Любимов заявил, что принял решение не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы области. Об этом говорится в его обращении к рязанцам в соцсети «ВКонтакте».

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«Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», - написал он.

Глава региона отметил, что ему «важна работа на благо Рязанской области», но он надеется, что «в это сложное время» сможет быть полезным стране на новой должности.

Любимов возглавляет область с 2017 года. В сентябре 2022 года должны состояться новые выборы главы региона.

Сегодня губернатор Кировской области Игорь Васильев, возглавляющий регион с июля 2016 года, также заявил, что решил уйти в отставку и «продолжить работу на федеральном уровне».