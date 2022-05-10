В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Губернатор Рязанской области заявил о нежелании выдвигаться на новый срок

Алиса Селезнёва

Рязанский губернатор Николай Любимов заявил, что принял решение не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы области. Об этом говорится в его обращении к рязанцам в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Рязанской области заявил о нежелании выдвигаться на новый срок
Фото: ТАССТАСС

«Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», - написал он.

Глава региона отметил, что ему «важна работа на благо Рязанской области», но он надеется, что «в это сложное время» сможет быть полезным стране на новой должности.

Любимов возглавляет область с 2017 года. В сентябре 2022 года должны состояться новые выборы главы региона.

Сегодня губернатор Кировской области Игорь Васильев, возглавляющий регион с июля 2016 года, также заявил, что решил уйти в отставку и «продолжить работу на федеральном уровне».

Об уходе со своего поста сообщил сегодня и глава Томской области Сергей Жвачкин. Он занимал эту должность с 2012 года.

Политика,Николай Любимов,Игорь Васильев,Сергей Жвачкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители