Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь с восстановлением жилья тем, у кого сгорели дома при пожарах в регионах. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в ходе совещания по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.

«На что хотел бы обратить особое внимание — прежде всего, конечно, это восстановление жилья. И я прошу, Марат Шакирзянович, вас, если потребуется помощь со стороны федерального правительства, подключаться», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что это вопрос», который должен быть решен на уровне муниципалитетов», однако при необходимости федеральные власти должны тоже подключаться и «соответствующим образом отреагировать».