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44 минуты назад

Путин поручил Хуснуллину помочь с восстановлением жилья пострадавших от пожаров людей

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь с восстановлением жилья тем, у кого сгорели дома при пожарах в регионах. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в ходе совещания по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.

«На что хотел бы обратить особое внимание — прежде всего, конечно, это восстановление жилья. И я прошу, Марат Шакирзянович, вас, если потребуется помощь со стороны федерального правительства, подключаться», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что это вопрос», который должен быть решен на уровне муниципалитетов», однако при необходимости федеральные власти должны тоже подключаться и «соответствующим образом отреагировать».

Площадь лесных пожаров под Иркутском выросла

Напомним, что ранее президент Путин заявил, что МЧС должно работать неформально для помощи регионам в борьбе с лесными пожарами вне зависимости от ведомственной принадлежности территорий.

Политика,Видео,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,
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