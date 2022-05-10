Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь с восстановлением жилья тем, у кого сгорели дома при пожарах в регионах. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в ходе совещания по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.
«На что хотел бы обратить особое внимание — прежде всего, конечно, это восстановление жилья. И я прошу, Марат Шакирзянович, вас, если потребуется помощь со стороны федерального правительства, подключаться», — заявил Путин.
Глава государства добавил, что это вопрос», который должен быть решен на уровне муниципалитетов», однако при необходимости федеральные власти должны тоже подключаться и «соответствующим образом отреагировать».
Напомним, что ранее президент Путин заявил, что МЧС должно работать неформально для помощи регионам в борьбе с лесными пожарами вне зависимости от ведомственной принадлежности территорий.