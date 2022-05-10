Российский губернатор объявил об уходе в отставку

Глава Томской области Сергей Жвачкин заявил, что оставляет свой пост и поблагодарил жителей региона за доверие и поддержку. Обращение губернатора опубликовано на официальном интернет-портале администрации.
«Я оставляю пост губернатора. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», - заявил он.
По словам Сергея Жвачкина, он возглавил область в «далеком 2012 году» по просьбе президента России, а спустя пять лет одержал победу на выборах.
«Я всегда чувствовал вашу поддержку. Чувствую ее и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. (…) Все эти обстоятельства, вместе взятые, и определили мое решение об отставке», - заявил глава региона.
Губернатор отметил, что после ухода с должности останется в Томске, поблагодарил томичей за 10 лет совместной работы, а также выразил благодарность главе государства Владимиру Путину, который поддержал его решение об отставке.