Россия объяснила отказ от обсуждения Украины в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация России не планирует участвовать в спецсессии Совета ООН по правам человека 12 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

«К сожалению, наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», - отметила Мария Захарова.

Она рассказала, что в качестве обоснования для проведения спецсессии ООН западные страны предъявляют «растиражированные ими фейки по событиям в Буче и Мариуполе», но при этом они не берут в расчет «преступления, совершаемые украинскими военными и националистами в отношении собственного гражданского населения».