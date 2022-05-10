Россия объяснила отказ от обсуждения Украины в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация России не планирует участвовать в спецсессии Совета ООН по правам человека 12 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.
«К сожалению, наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», - отметила Мария Захарова.
Она рассказала, что в качестве обоснования для проведения спецсессии ООН западные страны предъявляют «растиражированные ими фейки по событиям в Буче и Мариуполе», но при этом они не берут в расчет «преступления, совершаемые украинскими военными и националистами в отношении собственного гражданского населения».
«Весьма примечателен тот факт, что одновременно со спецсессией в Женеве "совершенно случайно" будут находиться эксперты учрежденной решением СПЧ так называемой международной комиссии по расследованию на Украине, мандат которой имеет сугубо антироссийскую направленность», - подчеркнула Захарова.
По мнению дипломата, попытки навязать СПЧ такую повестку нисколько не удивляют и «вполне укладываются в традиционную линию западников по использованию прав человека в своих конъюнктурных интересах».