В МИД высказались о возможности тактического ядерного удара по Украине

Заместитель главы МИД России Александр Грушко высказался о возможности тактического ядерного удара по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

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Дипломат подчеркнул, что принципы и условия применения Москвой ядерного оружия изложены в военной доктрине Российской Федерации, в которой и следует искать ответы на вопрос, возможен ли превентивный тактический удар по территории Украины со стороны России.

«У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому», — уточнил Грушко в ответ на вопрос о том, исключает ли Москва возможность нанесения тактического ядерного удара по Украине.

Известно, что в документе прописаны условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Согласно доктрине, среди них, в частности, поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников, применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.