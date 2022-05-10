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36 минут назад

Сенатор призвал запретить упоминания уехавших из РФ артистов

Мария Иванова

Сенатор от Крыма Сергей Цеков пообещал разработать законопроект, запрещающий упоминать в СМИ артистов, которые уехали из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор предложил наказание для уехавших из России артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он [такой законопроект - прим.ред.] необходим. Пора принимать решение - это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», - сказал Цеков.

По мнению сенатора, запретить стоит любые упоминания, даже критику, так как она «способствует популярности» артистов.

«Как говорится, для артиста, кроме некролога, любая информация о нем, даже плохая, хороша, это реклама для них», - заявил он.

Цеков считает, что благодаря запрету на упоминания артистов «через год уже никто не вспомнит».

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал российских артистов определиться с позицией по украинскому кризису. Он отмечал, что некоторые артисты заработали имя благодаря государственным каналам, но теперь выступают против действий России.

Также Володин заявлял, что уехавших россиян за границей «заставят отречься от страны».

«Заставят отречься от того, что он русский, от того, что он является носителем языка и культуры, фактически отречься от своих родителей, от своей Родины», - говорил он.

Политика,Сергей Цеков,Вячеслав Володин,Госдума,
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