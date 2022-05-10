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1 час назад

В Крыму призвали включить южные регионы Украины в состав России

Мария Иванова

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что перешедшие под контроль российских военных южные области Украины должны войти в состав РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Крыму высказались о судьбе освобожденных регионов Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Константинов назвал нецелесообразным слияние этих регионов с полуостровом.

«Судьба освобожденных территорий будет обсуждаться после завершения специальной военной операции. Уверен, у них должен быть свой путь, никого не надо принимать в состав Крыма», - заявил Константинов.

Он добавил, что судьбу регионов должны решать их жители, а в случае присоединения областей к России Крым «готов оказать всю необходимую помощь в части ускоренной интеграции в российское политическое и экономическое пространство».

Андрей Турчак обратился к жителям Херсона фразой «Россия здесь навсегда»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее посетил Херсон и заявил, что «Россия здесь навсегда». Он призвал не забегать вперед с вопросом о статусе области, отметив, что его «в любом случае определят жители».

«Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают», - сказал он.

Политика,Владимир Константинов,Андрей Турчак,Единая Россия,
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