В Крыму высказались о судьбе освобожденных регионов Украины

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что перешедшие под контроль российских военных южные области Украины должны войти в состав РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Константинов назвал нецелесообразным слияние этих регионов с полуостровом.
«Судьба освобожденных территорий будет обсуждаться после завершения специальной военной операции. Уверен, у них должен быть свой путь, никого не надо принимать в состав Крыма», - заявил Константинов.
Он добавил, что судьбу регионов должны решать их жители, а в случае присоединения областей к России Крым «готов оказать всю необходимую помощь в части ускоренной интеграции в российское политическое и экономическое пространство».
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее посетил Херсон и заявил, что «Россия здесь навсегда». Он призвал не забегать вперед с вопросом о статусе области, отметив, что его «в любом случае определят жители».
«Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают», - сказал он.