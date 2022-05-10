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1 час назад

«Угроза российской границе»: Посол РФ в США предъявил обвинение Западу

Елена Прошина

Запад решил не слушать справедливые требования России по безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

«Угроза российской границе»: Посол РФ в США предъявил обвинение Западу
Фото: ТАССТАСС

«Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Но справедливые и обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел. Наоборот, натовские государства последовательно создавали угрозу российской границе», — заявил дипломат.

Он обратил внимание на то, что Москва не могла оставить Донбасс на разрушение националистам.

«Мы не смогли оставить Донбасс на растерзание неонацистам. Российские решительные действия — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии», — отметил Антонов.

«Наши воины — наследники доблестного поколения победителей в Великой Отечественной войне — сражаются за родину и благополучие сограждан. Мы не смогли оставить Донбасс на растерзание неонацистам. Российские решительные действия — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии», — заявил российский посол.

Политика,Анатолий Антонов,
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