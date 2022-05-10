«Угроза российской границе»: Посол РФ в США предъявил обвинение Западу

«Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Но справедливые и обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел. Наоборот, натовские государства последовательно создавали угрозу российской границе», — заявил дипломат.