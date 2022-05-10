«Очень расчетливые»: Байден оценил действия Путина в отношении Украины

Американский президент США Джо Байден заявил, что пытается понять, как действовать дальше в ситуации, когда у России, по его мнению, может не оказаться пути выхода из кризиса на Украине, сообщает Reuters.

Фото: Reuters Reuters

На встрече с представителями Демократической партии лидер США выразил обеспокоенность, что у Москвы «в настоящий момент нет выхода [из кризиса на Украине]».

«И я пытаюсь понять, что нам с этим делать», — заявил глава государства.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден назвал действия российского президента Владимира Путина «очень расчетливыми».

«Путин думал, что он сможет разделить НАТО, что он думал, что сможет разделить Европейский союз», — сообщил президент США.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.