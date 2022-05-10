Посол РФ в США: Запад отказался жить с Россией в мире

Запад отверг справедливые требования России о гарантиях безопасности. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, выступая на торжественном приеме по случаю Дня Победы.

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«Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Но справедливые и обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел», — цитирует Анатолия Антонова ТАСС.

Он добавил, что государства-члены НАТО лишь наоборот создавали угрозу для России.

Кроме того, дипломат высказался о спецоперации РФ на Украине, подчеркнув, что Россия не могла «оставить Донбасс на растерзание неонацистам».

«Защита отечества остается важнейшей задачей для нас», — сказал он, добавив, что Россия столкнулась с очередным вызовом безопасности возле своих границ.