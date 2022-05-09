Захарова прокомментировала нападение на российского посла в Польше

«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо — и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», — написала Захарова в своем Telegram-канале.