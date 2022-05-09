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42 минуты назад

Захарова связала нападение на посла в Польше с «реинкарнацией фашизма»

Парламентская газетаиещё 1

Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в День Победы доказывают, что на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала нападение на российского посла в Польше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в понедельник в Польше во время возложения цветов на кладбище советских солдат, погибших при освобождении республики, было совершено нападение на посла РФ в этой стране Сергея Андреева. Дипломата и других работников российского посольства облили краской люди с украинскими флагами.

«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо — и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Несмотря на произошедшее, Россию такими действиями «нельзя запугать», заверила представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», — отметила она.

Политика,Сергей Андреев,Мария Захарова,МИД России,
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