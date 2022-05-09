Захарова прокомментировала нападение на российского посла в Польше

Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в День Победы доказывают, что на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в понедельник в Польше во время возложения цветов на кладбище советских солдат, погибших при освобождении республики, было совершено нападение на посла РФ в этой стране Сергея Андреева. Дипломата и других работников российского посольства облили краской люди с украинскими флагами.
«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо — и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Несмотря на произошедшее, Россию такими действиями «нельзя запугать», заверила представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», — отметила она.