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35 минут назад

Путин встретился с отцом командира батальона "Спарта", погибшего в Донбассе

ТАССиещё 7

Президент России Владимир Путин по окончании парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона "Спарта" Владимира Жоги (позывной "Воха"). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Жога погиб 5 марта во время операции по прикрытию эвакуации гражданских лиц, прежде всего женщин и детей, из Волновахи. Как напомнил Песков, указом президента РФ от 6 мая командир "Спарты" был удостоен звания Героя России посмертно.

"На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги", - сказал Песков.

Как сообщала пресс-служба Кремля, звание Героя РФ посмертно было присвоено Жоге "за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга". Указом главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина командир батальона был посмертно удостоен звания Героя ДНР.

Батальон "Спарта" был создан в 2014 году, участвовал в боях за Славянск и Донецкий аэропорт. Сообщалось, что после смерти Владимира Жоги батальон возглавил его отец.

Политика,Видео,Владимир Жога,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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