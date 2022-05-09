Путин встретился с отцом командира батальона "Спарта", погибшего в Донбассе

Президент России Владимир Путин по окончании парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона "Спарта" Владимира Жоги (позывной "Воха"). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Жога погиб 5 марта во время операции по прикрытию эвакуации гражданских лиц, прежде всего женщин и детей, из Волновахи. Как напомнил Песков, указом президента РФ от 6 мая командир "Спарты" был удостоен звания Героя России посмертно.

"На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги", - сказал Песков.

Как сообщала пресс-служба Кремля, звание Героя РФ посмертно было присвоено Жоге "за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга". Указом главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина командир батальона был посмертно удостоен звания Героя ДНР.