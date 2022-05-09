Одну из улиц Грозного переименуют в честь бывшего главы ДНР Захарченко

"Считаю важным, что в целях увековечения памяти Александра Захарченко, а также отдавая дань почета и уважения всем борцам за свободу ДНР, в городе Грозном одну из улиц назовут в его честь. Память о героях никогда не должна померкнуть. Она будет жить и в сердцах будущих поколений", - добавил Кадыров.