Одну из улиц Грозного переименуют в честь бывшего главы ДНР Захарченко

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что одну из улиц города Грозного переименуют в честь бывшего главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, который погиб при теракте в 2018 году. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.
"Мы приняли решение переименовать одну из улиц города Грозного в честь выдающегося государственного и военного деятеля Донецкой Народной Республики, бывшего главы ДНР Александра Захарченко, который погиб в результате коварного теракта в 2018 году в Донецке", - написал Кадыров.
Он отметил, что Захарченко стоял у истоков независимости ДНР и до конца оставался верным своему народу.
"Считаю важным, что в целях увековечения памяти Александра Захарченко, а также отдавая дань почета и уважения всем борцам за свободу ДНР, в городе Грозном одну из улиц назовут в его честь. Память о героях никогда не должна померкнуть. Она будет жить и в сердцах будущих поколений", - добавил Кадыров.