Мединский рассказал о ситуации на переговорах с Украиной

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры продолжаются. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мединский отметил, что переговоры идут в дистанционном формате.

По его словам, для проведения очной встречи «необходимо больше конкретики иметь на руках».

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из переговоров с Россией, если в украинских регионах пройдут референдумы по новым республикам.

Также Зеленский говорил о возможном выходе из переговоров, если в Мариуполе будут уничтожены украинские военные.

Позже Зеленский назвал риски прекращения переговоров очень высокими и заявил, что для решения важных вопросов требуются прямые переговоры президентов РФ и Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не потерпит ультиматумов. Он отмечал, что Москва до сих пор не получила ответов украинской стороны на российские предложения по мирному договору.

В МИД РФ отмечали, что переговоры идут почти каждый день в видеоформате.

В начале мая депутат Госдумы, член российской делегации на переговорах Леонид Слуцкий заявил, что переговоры идут тяжело и представители Киева «откатывают обратно» достигнутые договоренности.