Мединский рассказал о ситуации на переговорах с Украиной

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры продолжаются. Об этом сообщает «Интерфакс».
Мединский отметил, что переговоры идут в дистанционном формате.
По его словам, для проведения очной встречи «необходимо больше конкретики иметь на руках».
В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из переговоров с Россией, если в украинских регионах пройдут референдумы по новым республикам.
Также Зеленский говорил о возможном выходе из переговоров, если в Мариуполе будут уничтожены украинские военные.
Позже Зеленский назвал риски прекращения переговоров очень высокими и заявил, что для решения важных вопросов требуются прямые переговоры президентов РФ и Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не потерпит ультиматумов. Он отмечал, что Москва до сих пор не получила ответов украинской стороны на российские предложения по мирному договору.
В МИД РФ отмечали, что переговоры идут почти каждый день в видеоформате.
В начале мая депутат Госдумы, член российской делегации на переговорах Леонид Слуцкий заявил, что переговоры идут тяжело и представители Киева «откатывают обратно» достигнутые договоренности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 мая заявил, что динамики на российско-украинских переговорах нет - «скорее, наоборот». Он также отмечал, что украинские переговорщики меняют свою позицию каждый день.