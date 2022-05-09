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10 минут назад

Путин: Американским ветеранам запретили посетить Парад Победы в Москве

Парламентская газета

Американским ветеранам, которые хотели посетить Парад Победы в Москве, фактически запретили это сделать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Американским ветеранам запретили посетить Парад Победы в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парад Победы проходит в понедельник на Красной площади в Москве.

«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую Победу», — сказал Путин.

«Мы чтим всех воинов союзнических армий — американцев, англичан, французов, — участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм», — отметил он.

Политика,Владимир Путин,
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