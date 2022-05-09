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35 минут назад

Депутат предложил «не дергать Грузию за бороду» референдумом в Южной Осетии

Илья Родин

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил в интервью изданию «Газета.Ru», что следует учитывать геополитические риски при проведении референдума в Южной Осетии.

Депутат предложил «не дергать Грузию за бороду» референдумом в Южной Осетии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Константин Затулин, оценивая результаты президентских выборов в Южной Осетии, назвал победу лидера политической партии «Ныхас» Алана Гаглоева «предсказуемой». Он отметил, что смена лидера не отразится на отношениях республики с Москвой.

«Результаты предсказуемые. Мне кажется, что надо поблагодарить уходящего президента за его работу и понимать, что любой политический деятель, получивший голоса избирателей и выигравший выборы в Южной Осетии, будет придерживаться курса на сотрудничество с Россией во всех сферах жизни республики», — считает Затулин.

Депутат отметил, что он вполне солидарен с мнением Гаглоева о том, что республика должна войти в состав РФ. Но сейчас это было бы преждевременным.

«Я думаю, что на данный момент никакая угроза, которая требовала бы принятия чрезвычайных и демонстративных мер, над Южной Осетией не висит. На мой взгляд, такое решение сейчас избыточно», - полагает политик.

Он подчеркнул, что в республике «создали, в том числе и благодаря президенту Бибилову, законодательную базу для развития отношений, подписали и ратифицировали достаточно много договоров и соглашений. Мне кажется, что это с лихвой компенсирует все проблемы, связанные с отсутствием решения об объединении».

По мнению Константина Затулина, в сложившихся условиях, с учетом проведения спецоперации на Украине, следует трезво оценивать все риски, которые могут возникнуть при вхождении Южной Осетии в состав РФ.

«Мы должны внимательно посмотреть на то, что происходит на Кавказе. Очевидно, что референдум в Южной Осетии спровоцирует всплеск эмоций в соседней Грузии. В настоящее время у нас идет специальная военная операция на Украине и мне кажется, что нам не следует дергать за бороду», — констатировал он.

Политика,Алан Гаглоев,Константин Затулин,Госдума,
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