Турчак: Память о войне прописана в культурном коде россиян

Память о Великой Отечественной войне передается из поколения в поколение, для жителей России она глубоко личная и прописана в их культурном коде. Об этом в понедельник по случаю Дня Победы заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"В нашей стране 9 мая - больше, чем праздник. Для каждой семьи это святая дата вот уже 77 лет. В этот день мы победили в самой страшной и кровопролитной войне в истории Отечества", - сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.
Политик заметил, что с каждым годом живых свидетелей и участников войны "становится все меньше, но память о ней передается через поколения". "Мы знаем о тех событиях не из кино или учебников, а из рассказов наших дедушек и бабушек, семейных архивов и фотоальбомов. Для каждого из нас это глубоко личное, на уровне генетической памяти, культурного кода. Именно поэтому 9 Мая так дорог нам", - указал Турчак.
Сенатор напомнил, что сокрушить нацизм и спасти "миллионы людей от рабства и истребления" удалось "ценой огромных жертв и усилий", а победу "приближали все - от мала до велика на фронте и в тылу, вне зависимости от национальности и вероисповедания".
"Сегодня, спустя почти восемь десятилетий, наши солдаты и офицеры <...> идут по стопам своих дедов и прадедов, освобождая Донбасс. Уверен, и на этот раз победа будет за нами", - говорится в заявлении секретаря генсовета "Единой России".