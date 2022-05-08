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29 минут назад

Трюдо объявил о введении новых санкций против России

Газета.Ru

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Канада введет новые санкционные меры в отношении российских физических и юридических лиц из-за специальной военной операции Российской Федерации на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трюдо объявил о введении новых санкций против России
Фото: ReutersReuters

«Мы выдвигаем новые санкции в отношении 40 российских физических и пяти юридических лиц, олигархов и близких соратников режима в оборонном секторе», — отметил Трюдо.

Трюдо посетил Украину

Он добавил, что все люди, представленные в списке, имеют отношение к специальной военной операции РФ на Украине.

Трюдо также объявил о дополнительной военной помощи Киеву. Канада предоставит Украине стрелковое оружие боеприпасы и профинансирует операции по разминированию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Владимир Зеленский,Джастин Трюдо,Владимир Путин,
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