Трюдо объявил о введении новых санкций против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Канада введет новые санкционные меры в отношении российских физических и юридических лиц из-за специальной военной операции Российской Федерации на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Мы выдвигаем новые санкции в отношении 40 российских физических и пяти юридических лиц, олигархов и близких соратников режима в оборонном секторе», — отметил Трюдо.

Он добавил, что все люди, представленные в списке, имеют отношение к специальной военной операции РФ на Украине.

Трюдо также объявил о дополнительной военной помощи Киеву. Канада предоставит Украине стрелковое оружие боеприпасы и профинансирует операции по разминированию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.