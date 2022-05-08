Володин заявил о разрушении планов по расширению НАТО на восток

«Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине. Против чего они выступают? Демилитаризации, денацификации; Внеблокового и безъядерного статуса Украины, права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение. Теперь понятно, почему предложенные нашим Президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа», — написал Володин.