Володин заявил о разрушении планов по расширению НАТО на восток

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что заявление государств G7 о намерении «не допустить победы РФ на Украине можно расценить как признание ими успеха специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине. Против чего они выступают? Демилитаризации, денацификации; Внеблокового и безъядерного статуса Украины, права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение. Теперь понятно, почему предложенные нашим Президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа», — написал Володин.
Он также подчеркнул, что Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток.
Ранее лидеры стран Группы семи (G7) заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.