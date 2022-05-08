Медведев усомнился в "настоящей ненацификации" Европы после 1945 года

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в воскресенье в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что Адольф Гитлер и другие нацистские деятели до сих пор остаются почетными гражданами ряда европейских городов.
Так политик прокомментировал сообщения о том, что мэрия Праги планирует лишить статуса почетного гражданина чешской столицы маршала Советского Союза Ивана Конева. Такие намерения Медведев назвал "очередным русофобским подарком фальсификаторам истории", напомнив, что два года назад в городе уже демонтировали памятник военачальнику.
"В связи с этим напрашивается вопрос таким деятелям с берегов Влтавы: а знают ли они, что тем временем Гитлер и гауляйтер Судет, обергруппенфюрер СС Конрад Генлейн до сих пор остаются почетными гражданами города Ланшкроун Пардубицкого края Чехии?", - указал замглавы СБ РФ.
Кроме того, он отметил, что "немецкий фюрер в дополнение ко всему формально сохранил подобное звание и в польских Щецине и Вроцлаве (немецких Штеттине и Бреслау, переданных Польше щедрой советской рукой по итогам войны)". Медведев также добавил, что неоднократно ставился вопрос о лишении нацистских деятелей таких званий, "однако везде местные власти заявляли, что, мол, "это отражение того времени", а законодательных рычагов нет".
"Следите за тошнотворной для нормального человека ловкостью мысли: память о советском маршале - это коммунистическая пропаганда и она должна быть уничтожена, а отказ от борьбы с возвеличиванием нацистов - это просто "во имя истории", - заключил политик.
Он подытожил, что "мерзкое и трусливое лицемерие европейцев не хочет сводить счеты с демонами нацистского прошлого". В связи с этим Медведев задался вопросом, "прошла ли после 1945 года Западная Европа, под чью дудку сейчас пляшут восточноевропейские пигмеи, настоящую денацификацию".
Послевоенные биографии подавляющего числа партийных функционеров НСДАП, высоких чинов СС, командиров Вермахта "вызывают большие сомнения", написал зампред Совбеза. Многие из них, пояснил он, "преспокойно нашли себя в общественной жизни, занимались бизнесом, колесили по миру и продолжали бороться с коммунизмом уже под другими знаменами". В пример политик привел штурмбаннфюрера СС, разработчика баллистических ракет дальнего действия "Фау-2" Вернера фон Брауна и начальника оперативного отдела Генштаба сухопутных сил Вермахта генерала Адольфа Хойзингера, которые сотрудничали с США и НАТО. "Так что корни европейской русофобии, для которой сегодня столь милы "захисники" из разных нацполков со свастиками и эсэсовскими рунами, именно там", - резюмировал политик.