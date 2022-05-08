В Госдуме оценили вероятность дальнейшей блокировки Google-аккаунтов депутатов

«Конечно же, Google и дальше будет блокировать аккаунты и YouTube-каналы представителей российской власти. Именно по этой причине я (увы) больше не веду аккаунты в иностранных соцсетях и не пользуюсь почтой Gmail. Чего и своим коллегам рекомендую», — подчеркнул депутат.