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5 минут назад

В Совфеде объяснили принцип исключения стран из списка недружественных государств

Газета.Ru

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал логичным исключение некоторых государств из списка недружественных стран в случае налаживания отношений и компенсации нанесенного ущерба. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Совфеде назвали условие исключения из списка недружественных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Было бы логичным исключать из нашего списка недружественных только и тогда те государства, которые на практике должным образом докажут свою лояльность Москве и компенсируют нам в разумные сроки нанесенный ими России реальный ущерб в период с 2014», — заявил Климов.

Он также предупредил Финляндию и Швецию, что в случае вступления в НАТО те «де-юре станут соучастниками прокси войны с РФ». По его словам, российской стороне пора понять, что «прощать и «забывать» нельзя никого и ничего».

«С 24 февраля 2022 мы получили право действовать активно из-за хронического саботажа Вашингтона и его сателлитов Устава ООН, их высокомерного отказа от решения международных проблем на основе равноправных и конструктивных переговоров по глобальной и европейской безопасности с РФ, которые мы терпеливо предлагали Западу начиная минимум с 2007», — подчеркнул Климов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях госорганам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Банк вправе проинформировать орган иностранного государства о запрете на предоставление информации, также он в течение трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте.

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