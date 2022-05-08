Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в своем Telegram-канале после посещения освобожденных территорий Донбасса, что Россия окажет помощь ДНР и ЛНР. Об этом пишет РИА «Новости».

«Посетил освобожденные территории ДНР и ЛНР. Побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Пообщался с местными жителями», - рассказал Марат Хуснуллин.

Он отметил, что «в регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи».