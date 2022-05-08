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29 минут назад

Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса

Илья Родин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в своем Telegram-канале после посещения освобожденных территорий Донбасса, что Россия окажет помощь ДНР и ЛНР. Об этом пишет РИА «Новости».

«Посетил освобожденные территории ДНР и ЛНР. Побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Пообщался с местными жителями», - рассказал Марат Хуснуллин.

Он отметил, что «в регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи».

Президент России Владимир Путин ранее напомнил генсеку ООН Антониу Гутеррешу о решении международного суда по ситуации в Косово. Он подчеркнул, что Луганская и Донецкая Народные Республики стали независимыми по аналогии с этим решением.

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